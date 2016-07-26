Сегодня, 15 марта, руководителем штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей в Ростовской области назначен заместитель губернатора Владимир Крупин. Постановление было принято на заседании донского правительства.

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения был создан в Ростовской области в 2008 году. В состав постоянно действующего коллегиального координационного органа входят представители Ростехнадзора, Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РО, а также предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса региона.