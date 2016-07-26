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Ситуация

Владимир Крупин возглавил региональный штаб по безопасности электроснабжения

Постановление принято на заседании областного правительства

15 марта, 17:1978 просмотров
Владимир Крупин. Фото: www.rostov.press

Сегодня, 15 марта, руководителем штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей в Ростовской области назначен заместитель губернатора Владимир Крупин. Постановление было принято на заседании донского правительства.

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения был создан в Ростовской области в 2008 году. В состав постоянно действующего коллегиального координационного органа входят представители Ростехнадзора, Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РО, а также предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса региона.

Мария Саймон
ТЕГИПравительство Ростовской областиВладимир Крупин
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