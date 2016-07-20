Грядущие выборы в Госдуму на Дону сегодня не обсуждает только ленивый. Как сообщает don24, список депутатов от Московской области может обновиться за счет известных журналистов: о своем намерении участвовать в предварительном голосовании от «Единой России» уже заявил телеведущий Петр Толстой, который является не однофамильцем, а прямым праправнуком великого русского писателя Льва Толстого.

Как рассказал директор Южно-Российского центра развития парламентаризма, кандидат политических наук Александр Сухарь, известная фамилия не является залогом победы кандидата на выборах. Он напомнил неудачные попытки «хождения во власть» внука Брежнева, внука Сталина и внуков других известных деятелей.

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета по молодежной политике, спорту и туризму Лариса Тутова предположила, что в Госдуме Петр Толстой намерен защищать интересы журналистов, а продюсер информационного пространства, ведущий областного телеканала don24 Павел Вельковский считает, что, заседая в Госдуме, журналист будет вынужден оставить свою основную работу, потому что политическая карьера делает его менее объективным.

«Каждый должен заниматься своим делом, как говорил профессор Преображенский», – напомнил продюсер.

По мнению журналиста и телеведущего Владимира Добрицкого, «в политике нужны хорошие ораторы, а журналисты могут не только вещать с трибуны, но и разговаривать с обычными людьми нормальным человеческим языком. Журналист в силу профессии общается и с высшими эшелонами власти и с рядовыми гражданами. Это тоже плюс. Какое-то время выражение «четвертая власть» было просто красивой фразой, сегодня же эта четвертая власть набирает силу».