Спортивный обозреватель «Молота» представляет соперника ростовчан по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Бельгийский «Андерлехт» – один из старейших клубов в Европе. В последние годы специализируется на выращивании молодых талантов. И гордится своей биографией.

На что жалуется «Андерлехт»?

Оказывается, руководство «Андерлехта» недовольно результатами жеребьевки Лиги чемпионов. Жребий, который в третьем раунде выбрал в соперники бельгийскому клубу команду из Ростова, генеральный менеджер «Андерлехта» назвал «наихудшим из всех возможных».

Менеджера не устраивают ни сроки проведения матчей, ни погода в Ростове, ни расстояние, отделяющее бельгийскую столицу от донской. В общем, все плохо. Ну прямо плач Ярославны.

«Игра состоится слишком скоро для нас, а ехать далеко, и это отнимет много сил, – пожаловался руководитель «фиолетовых» (так называют «Андерлехт» в Бельгии, – прим. ред.). – Команда пока не готова».

То, что ваша команда не готова, это явно не наши проблемы. А что, руководству «Андерлехта» разве не сообщили даты матчей в третьей квалификации? Мы их знали еще в мае. Или бельгийцы туману напускают?

Интересно, а кого же они хотели к себе в соперники? «Фенербахче»? Вряд ли. «Добро пожаловать в ад», – такими плакатами встречают в Стамбуле команды из других стран. По сравнению с турецкими фанатами ростовские болельщики – просто агнцы божьи. Да и добираться в Турцию дальше.

Все-таки, наверное, бельгийцы были бы не против сыграть с «Аяксом». Ехать, образно говоря, никуда не надо. Протяни руку – и вот она, Голландия. Через дорогу.



Кто с кем

На всякий случай напоминаем итоги прошедшей в пятницу жеребьевки третьего раунда. Вот пары, которые поспорят за выход в четвертый отборочный круг:

«Аякс» (Амстердам) – ПАОК (Салоники), «Спарта» (Прага) – «Стяуа» (Бухарест), «Шахтер» (Донецк) – «Янг Бойз» (Берн), «Фенербахче» (Стамбул) – «Монако» и «Ростов» – «Андерлехт» (Брюссель).

Напомним, первый матч между «Ростовом» и «Андерлехтом» пройдет на «Олимпе-2» во вторник, 26 июля. Начало встречи – в 19.30. Ответная встреча в бельгийской столице – в среду, 3 августа. Обе игры в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Что ни имя, то звезда



Соперник нашей команде попался, что и говорить, именитый. «Андерлехт» создан более 100 лет назад. Теперь это самый титулованный клуб Бельгии. Чемпионом страны становился 33 раза, обладателем Кубка – девять раз. Дважды выигрывал Кубок обладателей кубков европейских стран, один раз – Кубок УЕФА, дважды – Суперкубок УЕФА. Правда, последнее из этих достижений относится к 1983 году.

Если вы заговорите об «Андерлехте» с болельщиком со стажем, то вам обязательно расскажут, какие чудо-игроки выходили на поле в форме брюссельского клуба в те времена, когда «трава была зеленее, а мяч – круглее».

В первую очередь назовут обладателя национального рекорда по числу забитых голов в составе сборной – нападающего Поля ван Химста, признанного лучшим футболистом страны за последние полвека. Упомянут также участника четырех мировых первенств Энцо Шифо и – обязательно – блистательного голландца Робби Ренсенбринка, прозванного «вторым Йоханом Круиффом». Назовут еще с десяток имен. За 100 лет их набралось вполне достаточно.

Соперники

В Лиге нашей команде и не мог попасться слабый соперник. Высоких коэффициентов в европейском рейтинге донской клуб еще не заработал. Так что «выбор» оппонентов был негуст. И все – как на подбор. Разве было бы лучше, если бы достался «Аякс»? Конечно же, не хотелось сойтись с «Фенербахче». Недаром европейские топ-клубы с большой неохотой отправляются на матчи в Стамбул. К тому же в составе турок есть игроки высокого класса, среди которых экс-супербомбардир сборной Голландии Робин ван Перси.

