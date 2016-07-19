Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил 3 млн рублей из резервного фонда бюджета региона на оснащение инфекционного отделения Центральной городской больницы в Зверево. Средства планируют направить на закупку оборудования, инвентаря и мебели.

Решение о выделении средств на дооснащение инфекционного отделения Зверевской ЦГБ донской глава принял после посещения медицинского учреждения и личного общения с коллективом больницы. Василий Голубев побывал в зверевской городской больнице в марте текущего года.

Как сообщает пресс-служба губернатора, штат инфекционного отделения полностью укомплектован квалифицированными медицинскими кадрами. В прошлом году в отделении сделали капитальный ремонт. Прием больных – жителей городов Зверево и Гуково, а также Красносулинского района – осуществляется с сентября 2016 года. Отделение рассчитано на 30 койко-мест, из которых 15 – детских.