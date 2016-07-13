Казалось бы, юг России. Однако и нас, ростовчан, погода этой зимой баловать не собирается. Синоптики прогнозируют сильные морозы и снегопады. К такому испытанию нужно подготовиться основательно, в том числе и в плане питания. Ведь, по словам диетолога Юлии Бастригиной, с наступлением холодов организм наращивает теплосберегающую жировую прослойку, и потому требует больше калорий, чем в теплое время года. Если вы хотите к весне остаться в форме, выбором правильных продуктов стоит озаботиться уже сейчас.



В зимнее время нужно заменить привычные огурцы, помидоры и сельдерей на другие овощи. Эти овощи работают в режиме «отрицательной калорийности», то есть стимулируют аппетит и «охлаждают» тело. Тем более что зимой они выращиваются в теплице, так что витаминов в них попросту нет. Лучше есть квашеную капусту, бруснику, морковь, яблоки, гранаты, мандарины, апельсины, помело, хурму, свеклу, картофель, тыкву.

Обязательно ежедневно нужно есть хотя бы 15 г отрубей – пшеничных, ржаных, льняных, овсяных. Крупы и каши из них также пойдут на пользу, в них можно добавлять нерафинированное растительное масло.