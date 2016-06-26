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Интервью

Иван Лях: Отобрать мяч у него было невозможно

Памяти Анатолия Исаева

14 июля, 16:03125 просмотров
Очередной прорыв Анатолия Исаева. Фото: redwhite.ru

В Москве 10 июля умер золотой медалист Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Советского Союза, обладатель Кубка СССР, заслуженный мастер спорта Анатолий Исаев. Спортивный обозреватель «Молота» встретился с бывшим игроком и тренером «Ростсельмаша» Иваном Ляхом, который рассказал о том, каким был один из лучших игроков в истории отечественного футбола.

В пятницу на Ваганьковском хоронили олимпийского чемпиона Анатолия Исаева. Он умер в минувшее воскресенье, не дожив трех дней до своего 84-летия.

Исаев – представитель легендарной футбольной сборной СССР, которая 60 лет назад выиграла золотые медали Олимпиады в Мельбурне. Рядом с ним играли такие корифеи, как Лев Яшин, Анатолий Башашкин, Игорь Нетто, Эдуард Стрельцов, Анатолий Масленкин.

До сих пор болельщики спорят, кто стал автором «золотого» гола в ворота югославов в финальном матче олимпийского турнира – Исаев или Анатолий Ильин. Кинокадры, запечатлевшие момент, ясной картины не дают. То ли Ильин добивал мяч в сетку, находясь уже за линией ворот, то ли коснулся его, когда мяч еще не пересек черту.

Ушел Исаев, и в живых из олимпийских чемпионов–1956 остались двое – Алексей Парамонов и Никита Симонян.

О легендарном олимпионике «Молоту» рассказал известный в прошлом защитник «Ростсельмаша» Иван Лях, немало поигравший под началом легендарного форварда. В настоящее время Иван Васильевич – менеджер-селекционер ФК «Ростов».

– У Анатолия Константиновича в ивановском «Текстильщике» я играл дважды. В 1982 году мы выиграли турнир во второй союзной лиге и вышли в первую. Вспоминаю матч в Абовяне, городке в 10 км от Еревана. Тогда местная команда выступала в чемпионате страны. Мы вышли на игру, и весь стадион встал. В течение пяти минут зрители скандировали фамилию Исаева. Они помнили, как в 1973-м ереванский «Арарат», который тренировали Никита Симонян и Исаев, сделал «золотой дубль» – стал чемпионом Советского Союза и выиграл Кубок СССР.

– «Котайку» вы тогда проиграли?

– Да. На послематчевом банкете Анатолий Константинович поднял тост: «Сегодня мы проиграли. Это футбол. Всегда кто-то проигрывает, кто-то побеждает. В ответной встрече в Иваново вы посмотрите, как летают русские танки». Домашний матч против «Котайка» оказался для «Текстильщика» решающим. Мы выиграли – и завоевали путевку в Первую лигу.

Вторично я приехал в Иваново в 1988-м. Анатолий Константинович пригласил в команду. Отыграли сезон нормально, а в начале следующего года он позвонил и сказал, что уходит из клуба. Я ответил, что в таком случае тоже не останусь в «Текстильщике». Так что на этот раз наше сотрудничество было не столь долгим.

– Каким был Исаев?

– Все, кто его знал, в первую очередь отмечают его человечность. Он ко всем относился с теплотой, всегда старался понять собеседника, вникнуть в его душу. В качестве его главной черты я бы назвал порядочность и умение держать слово. Уважением он пользовался всеобщим. Болельщики его очень любили. Помню, в середине сезона–82 вместе с другими тренерами он уехал на чемпионат мира в Испанию. А вернулся накануне своего дня рождения. В тот день «Текстильщик» играл календарный матч с череповецким «Строителем». Перед матчем команда дала слово порадовать наставника. Исаев приехал на стадион к концу первого тайма. Зрители бурно приветствовали его. Мы к тому времени вели со счетом 5:0. Мне тогда удалось отличиться дважды. В перерыве Константинович буквально сиял от счастья. «Вот это подарок, так подарок», – приговаривал он, посматривая на табло. 

– Вспоминал он те годы, когда сам выходил на поле?

– Мы заслушивались его рассказами. Ему было что вспомнить. Ведь он начинал в ВВС, была такая команда в 50-х. Ее опекал сын Сталина Василий. 10 лет он провел в московском «Спартаке», четыре раза становился чемпионом СССР. Был настоящим патриотом своего клуба. Куда бы ни приглашали, он оставался верен спартаковскому ромбу. Вершина карьеры – «золото» олимпийского Мельбурна. Многое он рассказывал о лучших игроках Европы, ведь мы тогда почти ничего не знали, как играют другие сборные.

Запомнился его рассказ о матче в Москве против сборной ФРГ в 1955 году. Немцы приехали к нам в ранге чемпионов мира. Подготовку нашей команды к матчу курировало высшее партийное руководство. Накачки шли ежедневно. Исаев шутил, что если бы наши проиграли, то команду «повели бы на расстрел». Проигрыш немцам в те годы, наверное, приравняли бы к госизмене. К счастью, крайние меры не понадобились. Сборная СССР выиграла – 3:2. 

– На тренировках Исаев показывал какие-либо финты, любимые приемы?

– Он был ходячей энциклопедией, знакомил нас с особенностями игры сборной. Большое внимание уделял тактике. Иногда выходил на поле, становился в «квадрат». Во владении мячом сравниться с ним никто не мог. Техникой он владел безупречно. Отобрать у него мяч – задача сверхсложная. В середину «квадрата» загнать его было невозможно. 

– А курьезы из своей практики вспоминал?

– Вот один его рассказ дословно: «Был случай в Израиле. Сборная проводила отборочный матч. Встреча вызвала огромный интерес. Стадион был забит до отказа. Вокруг поля дежурили полицейские с собаками. В одном из эпизодов мяч вышел за боковую линию. Я находился ближе всех и поспешил за мячом. Слышу крики. Оглядываюсь – на меня мчится огромных размеров овчарка. Я сделал рывок и в мгновение перемахнул барьер, отделяющий поле от трибун. И только тут перевел дух. Но оказалось, что овчарке было не до меня. Она решила поиграть с мячом. Откуда мне это было знать? Знаю только, что с тех пор большей скорости, чем при том рывке, мне развить не удавалось». 

– Судьба сводила вас с Исаевым и на тренерской работе?

– В 1994 году я был главным тренером ростовского «Источника» и пригласил Исаева в качестве консультанта. Жаль, что сотрудничество было недолгим. Хотя в чемпионате мы шли на втором месте, отставая от лидера на три очка, надлежащих условий команде создано не было. Зарплату игрокам то и дело задерживали, постоянно возникали другие проблемы. В конце концов команда снялась с чемпионата. 

– Вы все время были на связи с Исаевым?

– Созванивались с ним регулярно. На праздники и дни рождения я всегда передавал ему в Москву донскую рыбу. Он ее очень любил. Последний раз мы разговаривали с Анатолием Константиновичем два месяца назад, я поздравлял его с 9 Мая. Не знал, что этот наш разговор – последний.

Юрий Соколов
ТЕГИСпортРостсельмашФК «Ростов»ФК Спартак
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Комментарии (1)

ВСЕ
Александр Кеворков
14.07.2016
Юра! Спасибо тебе за память. За Великий Советский Футбол!!! Сколько же радости доставили нам эти Люди. Эти Великие футболисты, которых мы не можем забыть. Иначе. это будет предательством по отношению к ним и к тому Футболу, которому они нас научили. И приучили - верить в Победу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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