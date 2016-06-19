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Событие

Ростовским гаишникам запретили пользоваться ручными радарами

За полгода в России выписано 26,2 млн штрафов за нарушения ПДД

03 августа, 14:4523 просмотра
Машина Фото: pixabay.com

В Ростовской области сотрудникам ГИБДД запретили пользоваться ручными радарами для выявления нарушений ПДД. Такое решение было принято  в связи с письмом главы МВД Владимира Колокольцева о необходимости борьбы с коррупцией в рядах сотрудников Госавтоинспекции. Запрет вступил в силу также в Самарской области и Краснодарском крае. 

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в руководстве ГИБДД, под запрет попали радары «Сокол-Виза», «Беркут-Виза», «Визир», «Визир-2М», «Бинар», а также устройства, с которых можно стереть данные вручную.

Если инспектор будет использовать ручной радар, его ждет дисциплинарное взыскание, если это не помогло, то увольнение из органов. 

Валерия Трояк
ТЕГИуправление ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области
26201631

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